На Чукотке разделили квоты на китовую охоту

На Чукотке прошло заседание рыбохозяйственного совета, на котором решили главный вопрос для коренных жителей: кто и сколько сможет добыть китов в этом сезоне. Встреча состоялась в среду 29 апреля, а квоты распределили между девятью территориально-соседскими общинами коренных малочисленных народов. Общий объем разрешенной добычи составил 131 особь серого кита, плюс в резерве оставили четырех серых и пять гренландских китов, которые пока ни за кем не закреплены. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Больше всего китов достанется охотникам из Чукотского муниципального района - им выделили 102 серых кита. При этом две общины получили почти поровну львиную долю: «Лорино» и «Дауркин» могут добыть по 50 серых гигантов каждая. Община «Лаврентия» в том же районе довольствуется двумя. В Провиденском округе общая квота составила 25 китов: по пять возьмут «Сиреники» и «Янраккынот», десять - «Чаплино», три - «Энмелен» и два - «Нунлигран». А в округе Эгвекинот общине «Анкальыт» разрешили добыть четырех серых китов.

«Морские охотники смогут приступить к добыче только после получения разрешения от Северо-Восточного межрегионального управления Росприроднадзора», - пояснили в правительстве региона.

Стоит напомнить, что в 2024 году Международная китобойная комиссия продлила квоты на следующие шесть лет. Россия может ежегодно добывать до 135 серых и пять гренландских китов, и происходит это только на Чукотке. В прошлом году общины добыли 125 серых китов.

