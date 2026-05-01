Во Владивостоке за апрель на штрафстоянку отправили 147 машин

Владивостокская муниципальная служба эвакуации, которая работает на базе предприятия «Содержание городских территорий», вместе с сотрудниками Госавтоинспекции ежедневно выявляет на улицах города автомобили нарушителей. Только за апрель 2026 года на штрафстоянку отправили 147 транспортных средств. А с начала года эта цифра достигла уже 787 машин. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Специалисты эвакуируют не только неправильно припаркованные автомобили, но и машины, попавшие в аварию, а также те, за рулем которых сидели нетрезвые водители. В апреле из-за нарушений правил стоянки на спецстоянку попало 29 авто. Еще 34 автомобиля забрали у владельцев, которые отказались от медицинского освидетельствования. Самая большая категория - 50 машин - это транспорт, чьи водители просто не имели при себе водительского удостоверения. 11 автомобилей отправили на штрафстоянку за пьяную езду, и еще две машины попали туда после ДТП.

«Эвакуированные автомобили отправляются на специальную стоянку, расположенную на Луговой, 50. Забрать свой транспорт можно после того, как владелец оплатит штраф, услуги эвакуации и хранения», - рассказали в администрации города.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.