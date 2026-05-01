НовостиОбщество1 мая 2026 5:37

Во Владивостоке за апрель на штрафстоянку отправили 147 машин

Эвакуированные автомобили отправляются на площадку, расположенную на Луговой, 50
Алина БОНДАРЕНКО
Владивостокская муниципальная служба эвакуации, которая работает на базе предприятия «Содержание городских территорий», вместе с сотрудниками Госавтоинспекции ежедневно выявляет на улицах города автомобили нарушителей. Только за апрель 2026 года на штрафстоянку отправили 147 транспортных средств. А с начала года эта цифра достигла уже 787 машин. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Специалисты эвакуируют не только неправильно припаркованные автомобили, но и машины, попавшие в аварию, а также те, за рулем которых сидели нетрезвые водители. В апреле из-за нарушений правил стоянки на спецстоянку попало 29 авто. Еще 34 автомобиля забрали у владельцев, которые отказались от медицинского освидетельствования. Самая большая категория - 50 машин - это транспорт, чьи водители просто не имели при себе водительского удостоверения. 11 автомобилей отправили на штрафстоянку за пьяную езду, и еще две машины попали туда после ДТП.

«Эвакуированные автомобили отправляются на специальную стоянку, расположенную на Луговой, 50. Забрать свой транспорт можно после того, как владелец оплатит штраф, услуги эвакуации и хранения», - рассказали в администрации города.

