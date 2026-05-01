Городские фонтаны запустили во Владивостоке 1 мая

Специалисты муниципального учреждения «Зеленый Владивосток» и представители подрядной компании провели тестовый запуск фонтанов после зимы. Расконсервация прошла накануне, 30 апреля, а уже 1 мая в десять утра все шесть городских фонтанов традиционно заработали на полную мощность. Инженеры проверили оборудование на набережной Спортивной гавани и целый комплекс из пяти фонтанов на улице Адмирала Фокина. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

С конструкций сняли зимнюю обшивку, оборудование тщательно помыли, смонтировали насосы и форсунки, подключили их к электричеству и проверили прожекторы подсветки. Фонтаны теперь работают по четкому расписанию: в будни с десяти утра до десяти вечера, а в выходные и праздничные дни - до 23 часов. Туристы и горожане уже могут наслаждаться шумом воды и вечерней подсветкой.

«В эти дни во Владивостоке проводят подготовку к запуску сухого фонтана на центральной площади», - добавили в мэрии.

Там сейчас тоже идет расконсервация и сервисное обслуживание. Сухой фонтан планируют запустить в самом начале мая.

