Первомайские гуляния прошли на центральной площади Владивостока

1 мая по всему Приморью проходят праздничные гуляния, посвященные Дню весны и труда. В столице края главной площадкой стала центральная площадь Владивостока, где для горожан и гостей города организовали ярмарку, мастер-классы, фотозоны, а также выставку архивных плакатов, книг трудовой доблести и старых фотографий об истории празднования 1 Мая в Приморье. На сцене выступили лучшие творческие коллективы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Официальный старт празднику дал губернатор Олег Кожемяко. Он отметил особую весеннюю атмосферу, теплоту и доброту этого дня, который собирает людей разных возрастов, национальностей и профессий, объединенных честным трудом на благо Родины. Глава региона подчеркнул, что это особенно важно в Год единства народов России, и напомнил, что общие трудовые достижения - это вклад в исторические победы страны.

«Этот праздник объединяет людей всех поколений и профессий: на производстве и в сельском хозяйстве, в школах и больницах, в строительстве и благоустройстве», - сказал Олег Кожемяко.

Он также поблагодарил приморцев, которые трудятся на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, в госпиталях и волонтерских организациях, помогая фронту. По словам губернатора, именно бескорыстная помощь и общий вклад всегда помогали побеждать.

