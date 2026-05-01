В Уссурийске высадили почти 300 деревьев в честь героев войны и СВО

Центральное мероприятие международной акции «Сад памяти» прошло в Уссурийске. Сотни жителей региона, волонтеры, военнослужащие 338-й реактивной артиллерийской бригады, суворовцы, студенты и почетные гости высадили молодые деревья в память о защитниках Отечества всех поколений - от героев Великой Отечественной войны до бойцов специальной военной операции. Пустырь у въезда в парк «Радужный» превратился в будущую цветущую аллею. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Инструменты и саженцы предоставила «Приморская авиабаза», а специалисты Уссурийского филиала «Приморского лесничества» провели для участников инструктаж, чтобы каждое дерево прижилось. Всего высадили 300 саженцев, отобранных с учетом климата Приморья: около 250 маньчжурских абрикосов и 50 саженцев маакии амурской. Замминистра лесного хозяйства Максим Таранов объяснил, что абрикос зацветет уже в следующем году, и участники смогут приехать и увидеть плоды своих трудов. Замглавы администрации Уссурийска Павел Пригородов отметил, что дерево сегодня стало символом памяти, дружбы и общей Победы, а акция превратилась в народное движение.

В прошлом году в Приморье высадили более 60 тысяч деревьев - от кедра и дуба до сирени и яблонь. Акция продлится до 22 июня. Чтобы стать участником, нужно выбрать Приморский край на интерактивной карте сайта сад-памяти.рф и зарегистрироваться. Весь инвентарь и саженцы выдают на месте.

