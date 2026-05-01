НовостиОбщество1 мая 2026 10:36

Треть жителей Владивостока на майские праздники поедет на шашлыки

Молодежь до 35 лет реже всего отказывается от этой затеи
Алина БОНДАРЕНКО
Согласно опросу сервиса SuperJob, традиция выезжать на природу с мангалом остается неотъемлемой частью майских праздников для многих жителей Владивостока. Выяснилось, что самостоятельно жарить мясо намерены 24% горожан, еще 5% приглашены на шашлыки к родственникам или друзьям, а 3% планируют и сами стоять у мангала, и ходить в гости. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Суммарно выезд или участие в шашлычных посиделках ждет 32% владивостокцев. При этом у 44% опрошенных таких планов нет.

Интересно, что за шашлыки активнее выступают мужчины - их суммарно 42%, тогда как среди женщин только 22%. Молодежь до 35 лет реже всего отказывается от этой затеи, а вот лично стоять у мангала чаще готовы люди старше 45 лет.

Владивостокцы с доходом от 150 тысяч рублей в месяц и семьи с детьми проявляют наибольшую шашлычную активность. Что касается мяса, то неизменный лидер - шашлык из свинины, его выбирают 41% опрошенных. На втором месте ассорти из разных видов мяса (23%), а замыкает тройку курица (14%).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

