До 22 градусов тепла ожидается в Приморье 2 мая

В ночь на субботу, 2 мая, небо над Приморским краем прояснится, и заметно похолодает. Зато днем облачность снова увеличится, а на севере региона возможен небольшой дождь. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Несмотря на это, воздух прогреется достаточно прилично: в большинстве районов ожидается от +16 до +22 градусов, тогда как на севере будет прохладнее - от +10 до +15 градусов.

Над северными и центральными районами края будут проходить малоактивные атмосферные фронты с небольшими дождями.

Во Владивостоке суббота тоже будет облачной, но без существенных осадков. Ветер сменит направление в сторону моря и на побережье существенно потеплеет - до +15…+17 градусов.

