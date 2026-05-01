В ночь на субботу, 2 мая, небо над Приморским краем прояснится, и заметно похолодает. Зато днем облачность снова увеличится, а на севере региона возможен небольшой дождь. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».
Несмотря на это, воздух прогреется достаточно прилично: в большинстве районов ожидается от +16 до +22 градусов, тогда как на севере будет прохладнее - от +10 до +15 градусов.
Над северными и центральными районами края будут проходить малоактивные атмосферные фронты с небольшими дождями.
Во Владивостоке суббота тоже будет облачной, но без существенных осадков. Ветер сменит направление в сторону моря и на побережье существенно потеплеет - до +15…+17 градусов.
