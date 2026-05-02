Пассажиропоток через пункт пропуска «Полтавка - Дуннин» увеличится в Приморье

Пассажиропоток на автомобильном пункте пропуска Дуннин, сопредельном ДАПП Полтавка, в период майских праздников будет достигать 900 человек за сутки в обе стороны. Об этом сообщили в Управлении пограничного контроля Дуннина. В Китае дни с 1 по 5 мая объявлены выходными. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На автомобильном пункте пропуска Дуннин прогнозируется среднесуточный пассажиропоток около 900 человек и около 30 рейсов автобусов в обе стороны.

«Пик пассажиропотока на выезд из Китая ожидается 1 мая, пик пассажиропотока на въезд в Китай ожидается 4 мая. На автомобильном пункте пропуска по времени пик пассажиропотока на выезд из Китая ожидается с 7:00 до 8:30, а на въезд в Китай – с 8:30 до 10:00», – рассказали в Управлении пограничного контроля Дуннина.

Пограничная служба ориентируется на эти прогнозы при организации работы пункта пропуска на майские праздники.

