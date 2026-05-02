Школьники из Китая и Лаоса поучаствуют в параде «Правнуки Победы» в Приморье Фото: министерство международных и внешнеэкономических связей Приморского края

Уже в это воскресенье, 3 мая, на центральной площади Владивостока пройдет Международный парад «Правнуки Победы». В нем примут участие школьники из Китая и Лаоса. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Школьники КНР представляют школу из города Иу провинции Чжэцзян. Они будут одеты в форму времен войны Сопротивления китайского народа японским захватчикам. Ребята из Лаосской Народно-Демократической Республики – воспитанники Уссурийского суворовского военного училища. В Приморье лаосские кадеты осваивают русский язык и военное дело бок о бок с российскими суворовцами.

«Международный парад "Правнуки победы" станет символом нерушимой дружбы и братства, скрепленных общей историей и общей Победой», – рассказали в министерстве международных и внешнеэкономических связей Приморского края.

Организаторы готовят Международный парад «Правнуки Победы» на центральной площади Владивостока, участие делегаций из Китая и Лаоса уже запланировано.

