Циклон с мокрым снегом и сильным ветром ожидается на юге Камчатки

К берегам Камчатки приближается циклон. По данным УГМС, ночью и днем 3 мая в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, местами в Елизовском и Усть-Большерецком округах прогнозируются сильный снег с дождем и ветер скоростью 15-20 метров в секунду. В прибрежных районах ожидается очень сильный ветер – до 25-30 метров в секунду. Ночью и утром в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также в Елизовском округе местами прогнозируется налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Спасатели рекомендуют на время действия циклона принять меры для обеспечения собственной безопасности и сохранности имущества. Жителям советуют временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, а при необходимости поездок по трассам – быть предельно осторожными и соблюдать скоростной режим.

«Туристическим группам и охотникам рекомендуют воздержаться от выхода на маршруты за пределы населенных пунктов, особенно в отдаленные и прибрежные районы», – рассказали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Экстренные службы обращают внимание, что прогноз относится к ночным и дневным часам 3 мая и касается Петропавловск-Камчатского, Вилючинского, Елизовского и Усть-Большерецкого округов.

