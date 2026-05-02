Новый маршрут «Тропа осьминога» обустраивают на побережье в Приморье

В Находке продолжается благоустройство нового туристического маршрута «Тропа осьминога». Его длина составляет 6,2 километра, тропа проходит по побережью бухт Прозрачная, Отрада и Козина. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По пути уже смонтировали несколько многофункциональных видовых площадок с названиями «Тайная Тропа», «Чайная хижина», «Ладонь», «Язык Дракона», «В тени трав», «Монетка», «В тени», «Ступени», «Башня Путника». К водопаду Хрустальному сделали лестницу, установили скамейки, качели и детские игровые комплексы. На маршруте появились навигационные стенды и информация о животном и растительном мире Приморского края.

«Работы по благоустройству тропы находятся на завершающем этапе», – рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Подрядчики завершают оставшиеся элементы благоустройства на всем протяжении маршрута.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.