Более трех тысяч телят родилось в оленеводческих хозяйствах Чукотки

С начала апреля в оленеводческих предприятиях и фермерских хозяйствах Чукотского автономного округа стартовала кампания по отелу. На 30 апреля родилось 3,04 тысячи телят. Первое пополнение зарегистрировали в Анадырском районе и городском округе Эгвекинот. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Всего в этом году ждут 36 тысяч телят, на сегодня в округе работают 18 оленеводческих хозяйств. Региональные власти закупили для них перевалочные модульные пункты и 21 единицу техники, в 2026 году планируют установить модульный оленеубойный пункт в селе Канчалан и купить не менее 25 единиц техники. Оленеводам выдают продукты, средняя зарплата в 2026 году составляет 150 тысяч рублей, предусмотрены премии, оплата проезда в отпуск и санаторное лечение.

«Для оленеводов Чукотки период отела – очень ответственное мероприятие. Оленеводы в это время прикладывают все силы и умения в сохранении народившихся телят, так как телята в этот период еще слабы и беззащитны. От качественного проведения отельной кампании в хозяйствах зависит и их благосостояние», – рассказали в окружном департаменте сельского хозяйства.

