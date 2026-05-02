Мемориальную доску участнику СВО открыли в Приморье

На железнодорожной станции Дальнереченска открыли мемориальную доску в честь участника СВО Ивана Барилова. Герой добровольно встал на защиту Родины и погиб при выполнении воинского долга. В церемонии приняли участие родные бойца, представители администрации округа и коллеги. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Иван Барилов был железнодорожником в третьем поколении и руководил станцией Дальнереченск. Когда началась спецоперация, он добровольно отправился на фронт. Погиб, выполняя боевую задачу. Коллеги и близкие собрались у здания станции, чтобы почтить память товарища и командира.

«За проявленное мужество Иван Барилов был посмертно награжден орденом Мужества и медалью «За воинскую доблесть» второй степени. Руководство ОАО «РЖД» присвоило ему звание «Почетный железнодорожник». Награды передали семье как символ признания его трудового и боевого подвига», – рассказали в администрации Дальнереченского городского округа.

Мемориальная доска установлена на здании станции, где Иван Барилов работал до ухода на фронт.

