3 мая в Приморском крае сохранится влияние поля пониженного атмосферного давления. На севере региона ожидается небольшой дождь, днем в большинстве районов будет преимущественно без осадков. Ветер ночью западный, северо западный умеренный, местами сильный, днем ослабнет до слабого и умеренного. Воздух прогреется до +13 +18 градусов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Погода во Владивостоке 3 мая

Во Владивостоке 3 мая будет переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо западный, во второй половине дня сменится на южный умеренный, в начале ночи будет сильным. Днем ожидается +15 +17 градусов.

Погода в Уссурийске 3 мая

В Уссурийске облачность переменная, осадков не прогнозируют. Ветер слабый до умеренного. Днем столбики термометров поднимутся до +17 +19 градусов.

Погода в Находке 3 мая

В Находке ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго восточный умеренный. Воздух прогреется до +16 +18 градусов.

