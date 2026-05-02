Природный пожар тушат в Хасанском районе Приморья

В Хасанском районе Приморского края действует природный (ландшафтный) пожар площадью два гектара. Очаг находится в четырех километрах от села Рязановка. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В министерстве уточнили, что речь идет именно о ландшафтном, а не о лесном пожаре. Возгорание происходит вне федеральной трассы, огонь зафиксирован у региональной дороги. К тушению привлекли 27 человек и шесть единиц техники.

«Возгорание происходит вне федеральной трассы. Речь идет о региональной дороге. Угрозы населенному пункту и лесному фонду нет», – рассказали в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края.

Специалисты продолжают работы по ликвидации природного пожара в районе села Рязановка. Угроза для местных жителей и лесного фонда отсутствует.

