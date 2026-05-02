Эвакуаторы за месяц увезли 147 машин на штрафстоянку во Владивостоке

В апреле во Владивостоке на штрафстоянку отправили 147 автомобилей. Машины эвакуировали за нарушения правил дорожного движения. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Муниципальная служба эвакуации, созданная на базе предприятия «Содержание городских территорий», вместе с сотрудниками Госавтоинспекции ежедневно выявляет неправильно припаркованный транспорт.

С начала года на штрафстоянку уже отправили 787 автомобилей. Все эвакуированные машины попадают на специальную стоянку на улице Луговой, 50. Забрать свое авто владелец может только после оплаты штрафа, эвакуации и хранения.

«Автомобилистов призывают строго соблюдать правила дорожного движения и ответственно относиться к выбору мест стоянки транспортных средств», – рассказали в администрации Владивостока.

Эвакуация машин нарушителей и их размещение на штрафстоянке во Владивостоке продолжаются.

