Почти 720 тонн краба проверили на безопасность в Камчатском крае

С 12 января по 27 апреля в лаборатории Камчатского филиала ФГБУ «АПК Нацрыба» проверили 16 партий живого краба и две партии варено мороженых конечностей в панцире. Общий объем составил больше 718 тонн. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Специалисты сделали более 100 исследований. Они смотрели микробиологические и вкусовые показатели, искали токсичные элементы, радионуклиды, пестициды, проверяли продукцию на паразитов. Все партии признали безопасными и соответствующими техрегламентам ЕАЭС и требованиям к пищевой продукции.

«Такие исследования позволяют оперативно выявлять потенциальные риски загрязнения, предотвращать поступление опасной продукции на рынок и защищать здоровье потребителей», – рассказали в ФГБУ «АПК Нацрыба».

Большая часть этих партий краба предназначена для экспорта из Камчатского края. После проверки данные внесли в систему ФГИС «ВетИС» – «Веста» и передали заказчикам.

