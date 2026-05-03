Пожарные тушат природные возгорания в Ханкайском округе Приморья

С 6 утра пожарные вышли на тушение природных возгораний в Ханкайском округе Приморья. Для ликвидации таких пожаров выбрали утренние часы, когда нет ветра и проще сдерживать распространение огня. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Об этом рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем официальном канале. По его словам, в Ханкайском округе расчеты работают профессионально и слаженно.

«Утренние часы, пока нет ветра, – лучшее время для ликвидации природных пожаров. Сегодня проверили, как идет работа в Ханкайском округе. Молодцы ребята! Действуют профессионально», – рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Пожарные продолжают тушить природные возгорания в Ханкайском округе в усиленном режиме, держат территорию под контролем.

