Усиленную группировку пожарных сформируют в Приморье

Группировку краевых пожарных, работающих в зонах с наибольшим числом природных возгораний, увеличат до 300 человек. Такое поручение профильным ведомствам и муниципалитетам дал губернатор Приморского края Олег Кожемяко на оперативном совещании в субботу, 2 мая. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сейчас наиболее сложная обстановка сложилась в Ханкайском и Партизанском муниципальных округах. Там комплектуют дополнительные силы и средства для тушения пожаров.

«Главы муниципалитетов находятся на местах и сами возглавляют оперативные штабы. Задачи усиленных подразделений – в утренние часы выдвигаться на место пожара и максимально быстро его потушить», – сказал губернатор.

Обстановку с природными пожарами контролирует краевой оперативный штаб. По словам губернатора, природных пожаров становится больше не только из-за теплой и ветреной погоды, но и по вине людей.

По прогнозам синоптиков, высокий класс пожарной опасности в лесах сохранится до 5 мая. Четвертый класс ожидается в Лазовском, Пограничном, Октябрьском, Уссурийском, Хорольском, Анучинском, Кавалеровском и Яковлевском округах.

