Погранпереход «Турий Рог» в Приморье закрыли на один день

Автомобильный пункт пропуска «Мишань» на китайской стороне, сопредельный ДАПП «Турий Рог», сегодня, 3 мая, не работает для пересечения государственной границы автотранспортом. Об этом сообщили в Управлении пограничного контроля «Мишаня». Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ведомстве рассказали, что 1 мая, в Международный праздник труда, переход «Мишань – Турий Рог» работал в обычном режиме. В Китае дни с 1 по 5 мая объявлены выходными, на этот период график работы пункта скорректировали.

Дальнейший режим работы автопункта пропуска «Мишань» будет определяться с учетом праздничных выходных в Китае.

