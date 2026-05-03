Подростка без прав поймали за рулем «Тойоты» в Приморье

В Артеме сотрудники Госавтоинспекции остановили Toyota Camry, которая ехала с нарушением правил дорожного движения по улице Кирова. За рулем оказался 17-летний местный житель без водительских прав. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Подростка доставили для разбирательства, пригласили его законного представителя. Юный водитель рассказал, что взял машину и поехал, не поставив родителей в известность. Полицейские составили на него протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

В отношении родителя оформили административный материал по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

«Собранные материалы сотрудники полиции направили в комиссию по делам несовершеннолетних Артемовского городского округа для принятия мер воспитательного воздействия», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

В Госавтоинспекции напомнили, что по Правилам дорожного движения управлять автомобилем можно только с 18 лет и после обучения в автошколе. До 16 лет запрещено садиться за руль мопеда или скутера.

