Мошенники не смогли забрать 450 тысяч рублей у жительницы Приморья Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийске мошенники пытались выманить у 35-летней местной жительницы 450 тысяч рублей, обвиняя ее в «сокрытии доходов» и «государственной измене». Женщина не поверила звонящим и обратилась в полицию. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все началось со звонка «сотрудницы налоговой», которая рассказала о «подозрительных операциях» по счетам. После запугивания ссылками на уголовные статьи у женщины запросили СНИЛС, затем пришло сообщение о взломе «Госуслуг» и номер для связи.

Общение перевели в стороннее приложение, где уже якобы представители «Госуслуг» силового ведомства и Центробанка убеждали перевести 450 тысяч рублей, чтобы «избежать уголовного преследования». Жительница Уссурийска прервала разговор и пришла в отдел.

«Полицейские напоминают, что аферисты могут звонить от имени различных ведомств и под разными предлогами. С осторожностью относитесь к любой информации от незнакомцев», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

По факту покушения на мошенничество открыто уголовное дело. Полицейские просят жителей предупредить пожилых родственников: при звонке «из ведомства» нужно класть трубку и перезванивать только по официальным номерам.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.