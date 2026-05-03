Прокуратура проверит авиаперевозчика из-за задержки рейса на Камчатке

Дальневосточная транспортная прокуратура отреагировала на публикацию в соцсетях о нарушении прав пассажиров задержанного рейса Петропавловск-Камчатский – Северо-Курильск. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Работник Камчатской транспортной прокуратуры выехал в аэропорт для установления обстоятельств произошедшего. Он контролирует предоставление пассажирам обязательных услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. Прокурор проверяет, соблюдает ли авиакомпания требования законодательства при задержке рейсов.

«Сахалинскому транспортному прокурору поручено провести проверку авиаперевозчика, в ходе которой будет дана оценка исполнению компанией обязательных требований», – рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Проверка авиакомпании продолжается. Прокуратура установит все обстоятельства задержки рейса и оценит действия перевозчика. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.

