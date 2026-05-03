За хищение средств матери погибшего участника СВО арестовали мужчину в Приморье

В Приморье арестовали 50-летнего мужчину, обвиняемого в хищении более 4 миллионов рублей у матери погибшего участника СВО. Суд заключил его под стражу по инициативе прокуратуры. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

30 апреля обвиняемый вместе с другими людьми обманул 47-летнюю женщину. Мошенники представились сотрудниками банка и убедили ее, что деньги нужно срочно перевести для сохранности. Женщина передала им 4,3 миллиона рублей – эти деньги она получила после гибели сына в ходе специальной военной операции.

«С учетом позиции прокуратуры судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Уголовное дело по статье «Мошенничество группой лиц в особо крупном размере» расследуется под контролем прокуратуры Михайловского района.

