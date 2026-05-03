Теплая погода без осадков ожидается в Приморье 4 мая

4 мая на востоке Приморского края пройдут небольшие дожди, местами умеренные. Ветер северо-западный и северный, умеренный, днем в отдельных районах усилится до сильного. Днем воздух прогреется до +15 +20 градусов, на восточном побережье будет прохладнее — от +7 до +12 градусов, на южном побережье от +4 до +9 градусов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Погода во Владивостоке 4 мая

Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный, умеренный, к концу дня усилится до сильного. Днем температура воздуха составит от +16 до +18 градусов.

Погода в Уссурийске 4 мая

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-восточный, умеренный, во второй половине дня усилится до сильного. Днем воздух прогреется до +18 +20 градусов.

Погода в Находке 4 мая

В Находке переменная облачность, утром пройдет небольшой дождь, ночью возможен умеренный. Ветер северный и северо-восточный, умеренный. Днем температура воздуха составит от +17 до +19 градусов.

