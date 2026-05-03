Фестиваль «День леопарда» с конкурсами и мастер‑классами провели в Приморье

Во Владивостоке состоялся фестиваль «День леопарда». Праздник прошел на площади Адмирала Фокина и начался с общей зарядки: участники пришли в одежде с пятнистым принтом и получили сувениры от организаторов. Среди них также разыграли подарки и места для участия в трейловом полумарафоне. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Концерт на главной сцене подготовили творческие коллективы Приморья, выступили и гости из Китая. Зрители увидели конкурс образов – жюри выбрало лучших «Леодевицу», «Леомолодца» и «Леосемью», всем участникам вручили памятные сувениры, а победителям достались отдельные призы. Дети победители получили куклы, созданные специально к фестивалю.

«В течение всего фестиваля работали тематические площадки – гости собирали большую пряничную мозаику в виде головы леопарда, создавали портреты “леопардов дружбы”, участвовали в викторинах и настольных играх, а фотозоны с леопардовой тематикой собирали очереди желающих запечатлеть момент», – рассказали в дирекции заповедников «Земля леопарда».

Праздник прошел при поддержке городской администрации и партнеров фестиваля.

