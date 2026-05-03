В Приморье неизвестные забросали камнями фонтан и скамейки в парке

В Дальнереченске неизвестные устроили погром в городском парке, расположенном на улице Тополиной. Они забросали камнями фонтан и навалили большие валуны прямо на скамейки для отдыха. Местные жители заметили разрушения и сообщили о случившемся в полицию. Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место, осмотрели территорию и изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в парке. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Сейчас полиция проводит проверку по факту инцидента. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личности хулиганов, причастных к этому акту вандализма. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.

«Граждан, обладающих информацией о происшествии и ее участниках, просят лично обратиться в дежурную часть», - обратились к жителям в полиции.

Телефон для звонков: 8 (42356) 25 7 05, адрес: улица Дальнереченская, 60. Правоохранители гарантируют конфиденциальность тем, кто поможет найти вандалов.

