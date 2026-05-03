На Камчатке разобрали стену для спасения запертых в квартире двоих детей

В Петропавловске-Камчатском на улице Пономарева произошел тревожный инцидент: двое маленьких детей - годовалый и трехлетний - случайно заперлись в квартире и не могли выйти. Мать вышла из жилья буквально на минутку, но дверь захлопнулась, а самостоятельно открыть ее изнутри малыши не смогли. Женщина немедленно позвонила спасателям. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

На место вызова прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Спасатели действовали максимально аккуратно и тихо, чтобы не испугать детей, которые остались одни за дверью. С помощью ручного инструмента специалисты разобрали часть стены - это позволило проникнуть в квартиру, не повреждая замок. Малышей осмотрели медики: в помощи они не нуждались, все обошлось без травм.

«Не оставляй своего малыша одного без присмотра! Даже если выходишь «на минутку», бери с собой телефон», - напоминают в МЧС.

Спасатели также разъясняют: они вскрывают дверь только в том случае, если есть реальная угроза жизни или здоровью людей. В остальных ситуациях нужно обращаться в платные службы.

