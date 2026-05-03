На Камчатке трое человек полгода воровали овощи и фрукты со склада Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском полиция раскрыла крупную кражу продуктов питания. Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю при силовой поддержке бойцов региональной Росгвардии задержали троих иностранцев, которых подозревают в систематическом хищении овощей и фруктов с продуктового склада. Общий ущерб от их противоправной деятельности превысил три миллиона рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Как выяснило следствие, двое злоумышленников с декабря 2025 года по апрель 2026 года регулярно по ночам проникали в неохраняемое помещение на улице Чубарова, которое принадлежало компании, торгующей продуктами. Там они забирали товар, отвозили его на машине третьему соучастнику, а тот уже сбывал краденые овощи и фрукты через собственную торговую точку. Все задержанные находились в России легально. Часть ущерба уже возместил один из подозреваемых, а на имущество всех троих наложен арест по ходатайству следователя.

В отношении двоих фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а третьему суд установил запрет определенных действий. Уголовное дело заведено по статье «Кража в особо крупном размере». Расследование продолжается.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.