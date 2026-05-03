На Камчатке браконьеры выловили лосося на 1,4 миллиона рублей

В прокуратуре Карагинского района утвердили обвинительное заключение против четверых жителей Камчатки, которые решили разбогатеть за счет красной рыбы. Мужчины попались на незаконной рыбалке в конце августа 2025 года. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

На левом берегу реки Тымлат они развернули настоящий промысел: использовали моторную лодку, закидной невод и ни одного разрешительного документа. В итоге браконьеры выловили почти 150 штук лосося прямо во время нереста. Ущерб государству составил почти 1,4 миллиона рублей.

«Фигуранты действовали группой лиц по предварительному сговору и на миграционном пути рыбы к месту нереста», - сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Рыбаков задержали сотрудники Росрыболовства. Сами мужчины вину признали, а все орудия преступления у них изъяли. Теперь браконьерам грозит суд - дело передали в Олюторский районный суд вместе с иском прокурора о возмещении ущерба.

