Поздравления от Владимира Путина получат ветераны Приморского края

С 3 по 8 мая Почта России начнет разносить по домам 259 700 именных открыток от президента. Каждый ветеран Великой Отечественной войны получит персональное поздравление с 81-й годовщиной Победы. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Доставить ветеранам персональное поздравление Президента с великим праздником Победы – почетная и ответственная задача для Почты», – заявил генеральный директор Почты России Михаил Волков.

Письма пойдут по всем регионам, и сотрудники обещают найти адресата в любом месте. Если ветерана не окажется дома, открытку месяц продержат в отделении, а почтальон будет ходить снова и снова.

Никто не останется без внимания: даже если пожилой человек решил отпраздновать Победу за городом или лечится в санатории, почтальоны уточнят новый адрес и доставят президентское письмо по нужному адресу.

