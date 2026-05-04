Улицу Калинина залило горячей водой во Владивостоке 4 мая

Во Владивостоке произошла очередная коммунальная авария – на улице Калинина прорвало трубу, и теперь кипяток течет с косогора прямо на проезжую часть. Горожане заметили клубы пара здесь еще неделю назад. В итоге горячая вода хлынула рекой, а из-за густого пара водители буквально пробираются на ощупь. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Повреждение зафиксировано на сетях ПТС. Участок уже отключен от ГВС, ремонтная бригада находится на месте», – сообщили в администрации города.

Сейчас энергетики вовсю ищут место порыва и пытаются локализовать аварию. Сроки завершения работ пока не уточняются.

