Лесозаготовителям в Приморье недоплатили 22 миллиона рублей зарплаты

В Красноармейском районе местная лесозаготовительная компания с ноября прошлого года не платила людям. За это время долг перед 71 работником перевалил за 22 миллиона рублей. Прокуратура организовала проверку, и факт подтвердился. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации», – так квалифицировали деяние по уголовной статье.

Прокурор района уже передал все бумаги следователям, и те завели дело.

Теперь директору грозит не только удар по репутации, но и реальный срок. Фактическое восстановление прав работников находится на контроле надзорного ведомства.

