Миллион рублей заплатят незаконно уволенному начальнику в Приморье

Миллион рублей заплатят незаконно увеличенному начальнику в Приморье Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В приморском поселке Угловое начальника комплекса придорожного сервиса выгнали с работы, как оказалось, незаконно. Мужчина пошел в суд, и первая инстанция встала на его сторону – приказ об увольнении отменили, а сотрудника вернули в кресло руководителя. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Но прокуратура Советского района Владивостока решила, что это еще не все. Специалисты посчитали зарплату за вынужденный прогул и поняли, что бывшему начальнику недоплатили. Прокуроры обжаловали решение, и вышестоящий суд согласился: дата восстановления на работе была установлена неверно и деньги посчитали неправильно.

В итоге работодатель теперь должен заплатить больше миллиона рублей за средний заработок плюс 25 тысяч в качестве компенсации морального вреда. Фактическое исполнение решения суда на контроле ведомства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.