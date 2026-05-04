9 мая во Владивостоке электрички до аэропорта дополнят вагонами

В День Победы пригородные поезда во Владивостоке перейдут на усиленный режим. Железнодорожники решили добавить вагонов на популярном маршруте «Владивосток – Аэропорт Кневичи». Утренний экспресс № 7101 (отправление в 7:01) и обратный № 7203 (в 8:41 из аэропорта) будет сформирован из восьми вагонов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«На данном направлении ежедневно курсирует по 10 рейсов в каждую сторону», – напомнили в АО «Экспресс Приморья».

Билеты при этом остаются бюджетными: из краевой столицы до воздушной гавани можно доехать за 185 рублей, а из Артема – и вовсе за 37 рублей. Для любителей комфорта тоже есть приятная новость: цена в вагонах повышенной комфортности снижена до 250-370 рублей.

Кстати, с 9 по 11 мая все электрички будут ходить по графику выходного дня.

