Прокуратура начала проверку после потопа на Калинина во Владивостоке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке не утихает коммунальная авария на улице Калинина. У дома № 2 с утра 4 мая прорвало трубу с горячей водой – проезжую часть залило кипятком, а из-за пара водители снова ехали почти вслепую. Сотрудники прокуратуры увидели случившееся это в соцсетях и сразу организовали проверку. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Из-за порыва трубопровода горячей водой залило проезжую часть, вследствие чего затруднена видимость», – сообщили в надзорном ведомстве.

Теперь специалистам предстоит выяснить, в каком состоянии находятся местные теплосети и почему ответственные не заметили угрозу заранее. Также они оценят, соблюдали ли обслуживающие организации требования безопасности.

Аварийно-восстановительные работы находятся на личном контроле прокуратуры. По итогам проверки будут приняты меры.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.