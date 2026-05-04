Пенсионерке из Партизанска вернули миллион рублей, который она отдала мошенникам Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

66-летняя жительница Партизанска попалась на классическую уловку мошенников – увидела в интернете рекламу о неплохом доходе на инвестициях. Женщина поверила в хороший заработок без усилий и сама позвонила по номеру в объявлении. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мошенники быстро вошли в доверие, предложили установить специальное приложение и инвестировать накопления. Доверчивая дама перевела им больше миллиона рублей, причем крупная сумма была заемной – кредитной. Когда поняла, что денег не вернуть, обратилась в полицию.

Следователи вычислили владельца банковского счета, на который пришли деньги. Им оказался житель Санкт-Петербурга. Прокуратура Партизанска подала иск в Пушкинский районный суд Северной столицы и выиграла дело: миллион рублей взыщут в пользу пострадавшей.

«Поступление денег на ваш счет от жертв мошенников не делает вас "случайным" владельцем - эти средства взыскиваются через суд как неосновательное обогащение», – предупреждают в прокуратуре Приморского края.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.