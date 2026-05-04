Мужчину с инсультом спасли во Владивостоке

28 марта в 9:18 в оперативную службу Владивостокской скорой позвонила взволнованная женщина: муж упал с кровати и не может говорить. Бригада подстанции «Чуркин» – врач-анестезиолог-реаниматолог Ирина Тихонова, медбрат-анестезист Дмитрий Липагин, медсестра-анестезист Марина Зорина и водитель Валентин Химич – буквально вылетела на вызов. Благодаря мастерству шофера медики забежали в квартиру уже через 14 минут. Подробнее – в материале «Комсомольской правды» – Владивосток».

Оказалось, 55-летний мужчина ночью жаловался на боль в сердце, выпил таблетку и вроде полегчало. Но утром попытался встать – и рухнул, а язык перестал слушаться.

«Он не смог вымолвить ни слова, только издавал нечленораздельные звуки», – рассказали врачи.

При этом пациент знал, что у него хроническая сердечная недостаточность, но лекарства не пил и давление не мерил.

На месте бригада мгновенно поставила диагноз – острое нарушение мозгового кровообращения, то есть инсульт. Мужчину аккуратно перенесли в машину, зафиксировали ремнями и, не прекращая помощи, домчали до Владивостокской клинической больницы № 4. Там его поставили на ноги и выписали домой.

