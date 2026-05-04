Крымчанина осудят за торговлю поддельными брендами на Чукотке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Анадыре утвердили обвинительное заключение против 41-летнего жителя Симферополя. Мужчина приехал на Крайний Север, чтобы торговать контрафактной одеждой с лейблом знаменитого бренда, не имея на это никакого права. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

«Он осуществлял розничную продажу контрафактной одежды, незаконно используя чужой товарный знак», - объяснили в прокуратуре.

За свою смекалку коммерсант получит не прибыль, а уголовную статью 180 УК РФ. Ущерб самому бренду уже посчитали – он составил больше 1,7 миллиона рублей.

Полицейские изъяли всю поддельную продукцию. Теперь дело ушло в суд, где неудачливому бизнесмену грозит крупный штраф или даже исправительные работы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.