НовостиОбщество4 мая 2026 5:19

Крымчанина осудят за торговлю поддельными брендами на Чукотке

Ущерб составил 1,7 миллиона рублей
Алина БОНДАРЕНКО
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Анадыре утвердили обвинительное заключение против 41-летнего жителя Симферополя. Мужчина приехал на Крайний Север, чтобы торговать контрафактной одеждой с лейблом знаменитого бренда, не имея на это никакого права. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

«Он осуществлял розничную продажу контрафактной одежды, незаконно используя чужой товарный знак», - объяснили в прокуратуре.

За свою смекалку коммерсант получит не прибыль, а уголовную статью 180 УК РФ. Ущерб самому бренду уже посчитали – он составил больше 1,7 миллиона рублей.

Полицейские изъяли всю поддельную продукцию. Теперь дело ушло в суд, где неудачливому бизнесмену грозит крупный штраф или даже исправительные работы.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.