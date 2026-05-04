В Приморье новым начальником Росгвардии назначен Виталий Харчев

В Приморском крае сменился руководитель управления Росгвардии. Указом назначен генерал-майор полиции Виталий Харчев. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Послужной список у нового начальника серьезный: начинал простым оперуполномоченным в МВД Республики Саха (Якутия), а с 2016 года перешел в Росгвардию. Успел поруководить ведомством на Сахалине (с 2019-го), а затем в Амурской области (с 2024-го).

Теперь генералу предстоит решать задачи в другом регионе Дальнего Востока.

«У нас много совместных задач. Будем работать», – отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

