Во Владивостоке двое мужчин получили ожоги из-за прорыва теплотрассы

Во Владивостоке на улице Киевской прорвало теплотрассу, и кипяток хлынул прямо на поверхность. В результате разлива горячей воды двое мужчин получили термические ожоги. Информация о происшествии разлетелась по соцсетям и СМИ. Прокуратура и следователи отреагировали мгновенно. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Следственный комитет Приморья организовал доследственную проверку по статье «Халатность». На место уже выехал следователь: он выясняет причины порыва и личности ответственных. Также устанавливается точная степень тяжести вреда здоровью пострадавших.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
