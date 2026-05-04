Якутянин пытался откупиться от инспекторов ГАИ на Чукотке

На Чукотке завершили расследование уголовного дела против 35-летнего жителя Якутии. Мужчину остановили сотрудники ДПС на улице Пугачева в городе Певек. Он управлял грузовиком «КамАЗ» с прицепом, будучи пьяным и без прав – ранее его уже лишали водительского удостоверения за аналогичное нарушение. Понимая, что ему грозит серьезный штраф или даже арест, водитель решил подкупить полицию. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчина, находясь в служебной машине инспекторов, достал 20 тысяч рублей и положил купюры на заднее сиденье. Но стражи порядка задержали взяточника и сообщили о преступлении начальству. В итоге водителю теперь светит не административный штраф, а уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу за заведомо незаконные действия».

Обвинительное заключение уже утверждено прокуратурой Чаунского района, дело направлено в суд. По закону за это можно получить до восьми лет лишения свободы плюс штраф в размере до 30-кратной суммы взятки – то есть до 600 тысяч рублей.

