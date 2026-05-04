Жительница Приморья убила мужа и попыталась выдать смерть за несчастный случай Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Пограничном округе вынесли приговор 58-летней местной жительнице, которая в октябре прошлого года в ходе ссоры с супругом взяла нож и нанесла ему не менее шести ударов в область шеи. Мужчина скончался на месте от полученных ран. Женщина решила замести следы: она прибралась в доме, убрала улики и вызвала фельдшера, сообщив, что муж умер сам по себе, «при неустановленных обстоятельствах». Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Однако следователи быстро раскусили эту версию. Экспертиза и собранные доказательства подтвердили: женщина действовала умышленно, хладнокровно и пыталась обмануть медиков и полицию. В суде подсудимая не смогла оправдаться, и государственный обвинитель настоял на строгом наказании.

Суд признал женщину виновной в убийстве и отправил ее в колонию общего режима на семь лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.