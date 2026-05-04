Днем во Владивостоке ожидается погода без осадков, однако к вечеру возможен небольшой дождь.

5 мая Приморский край окажется в зоне влияния поля пониженного атмосферного давления, что обусловит переменную облачность и преимущественно сухую погоду. Ветер юго-западный и южный будет умеренным до сильного, местами порывы усилятся, особенно в прибрежных районах. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскую гидрометслужбу.

Ночью в Приморье температура воздуха составит +3…+8 °С, на востоке края – от +2 до –3 °С, однако днем ожидается значительное потепление – до +21…+26 °С в континентальных районах и до +12…+17 °С на побережье.

Во Владивостоке прогнозируется переменная облачность. Днем ожидается погода без осадков, однако к вечеру возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, переходящий в северо-западный, умеренный до сильного, днем усилится. Температура ночью +7…+9 °С, днем +15…+17 °С.

В Уссурийске и Находке осадков не ожидается, однако порывистый ветер сохранится. В Уссурийске днем до +22…+24 °С, в Находке – до +16…+18 °С при умеренном, усиливающемся к вечеру ветре.

