Директор из Приморья больше трех месяцев не платил сотрудникам зарплату

В Приморье завершили расследование уголовного дела против руководителя одной коммерческой фирмы. Мужчина обвиняется в частичной невыплате зарплаты свыше трех месяцев. Его компания занимается инженерными изысканиями, проектированием и управлением стройками. Но трое сотрудников в 2025 году остались без своих кровных, а общий долг перевалил за один миллион рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Следствие собрало неопровержимые доказательства, и дело уже направлено в суд. Но есть и хорошая новость: на момент передачи материалов в суд директор все-таки заплатил - задолженность перед работниками погашена полностью. Но это не освобождает его от уголовной ответственности. Теперь суду предстоит решить, получит ли он штраф, исправительные работы или реальный срок.

