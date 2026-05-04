Подходы красной рыбы снизились на Камчатке в 2026 году

На полуострове началась подготовка к главному событию года - лососевой путине 2026. Промысловый сезон стартует традиционно в конце мая - начале июня и продлится все лето. Но хороших новостей мало: в этом году подходы красной рыбы снизились не только у берегов Камчатки, но и по всему Тихоокеанскому побережью. Ученые объясняют это естественной цикличностью и объективными изменениями в запасах водных биоресурсов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Ожидаемый объем вылова в Камчатском крае - около 117,5 тысячи тонн. Это значит, что привычного изобилия на прилавках не будет. Объем предложения лососевой продукции окажется ниже обычного уровня, но потребительский спрос пообещали компенсировать за счет расширения ассортимента.

Кроме того, рыбаки и власти делают ставку на проект «Рыба камчатская» - к нему подключилась местная сеть птицефабрики. Это позволит сделать покупку рыбы удобнее и увеличит число торговых точек.

