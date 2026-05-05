Экспорт рыбы из Приморья и Сахалина за неделю вырос на 25 тысяч тонн Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дальний Восток продолжает наращивать поставки рыбы и морепродуктов за рубеж. С 27 апреля по 3 мая 2026 года Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило на экспорт 892 партии деликатесов общим весом 55,4 тысячи тонн. Для сравнения: неделей ранее было всего 438 партий на 30,3 тысячи тонн. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

За отчетный период специалисты выписали 356 ветеринарных сертификатов формы 5i на дальневосточную продукцию водного промысла (22 из них - на Сахалине). Кроме того, на вывозимые партии оформили 683 сертификата здоровья: 512 ушло в Китай, 168 - в Республику Корея и еще три - в Евросоюз через Корею. При импорте, кстати, оформили 156 сертификатов формы 2.

Сотрудники отобрали 326 проб продукции. Из них 49 по государственному заданию, 11 в рамках мониторинга, четыре из-за подозрений на нарушение ветправил и 262 по просьбе самих владельцев товара.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.