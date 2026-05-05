НовостиОбщество5 мая 2026 0:39

Прокуратура Приморья проверяет условия содержания белух на Русском острове

Если факты нарушений подтвердятся, последуют меры реагирования
Алина БОНДАРЕНКО
Фото: Игорь НОВИКОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье в бухте Парис на острове Русский местные жители обнаружили вольеры с белухами, которые, по их словам, содержатся в стесненных условиях - примерно 30 метров в длину и ширину. Видео быстро разлетелось по соцсетям, и люди забили тревогу. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Теперь ситуацию взяли под контроль надзорные органы. Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку. Природоохранный прокурор вместе со специалистами оценит условия содержания животных, соблюдение санитарных и ветеринарных норм. Если факты нарушений подтвердятся, последуют меры прокурорского реагирования вплоть до изъятия животных и уголовных дел.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

