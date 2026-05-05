Директор стройфирмы во Владивостоке брал предоплату за ремонт и пропадал Фото: Николай ХИЖНЯК. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке вынесли приговор генеральному директору строительной компании, который обманывал доверчивых клиентов. Мужчина заключал договоры на ремонт квартир, брал предоплату, а потом исчезал с деньгами, не сделав ничего. Суд признал его виновным по трем статьям УК РФ, включая мошенничество в особо крупном размере, и приговорил к шести годам лишения свободы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Директор фирмы рассказывал людям, что компания надежная, а предоплата - стандартная практика для закупки материалов. После получения денег он изображал бурную деятельность: мог привести бригаду, что-то измерить, даже начать долбить стены, но дальше этого дело не шло. А потом просто переставал выходить на связь. В общей сложности от его рук пострадали как минимум семь человек.

В суде подсудимый пытался оправдаться: мол, это не мошенничество, а обычные гражданско-правовые отношения, люди сами добровольно отдавали деньги. Но суд не поверил. Судья учел все эпизоды, в том числе особо крупный размер хищения.

Апелляция немного смягчила приговор: из формулировок убрали указание на особо тяжкое преступление, а колонию строгого режима заменили на общий.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

