Генеральная репетиция Парада Победы пройдет во Владивостоке 6 мая

Во Владивостоке 6 мая перекроют центр из-за репетиции парада Победы

Во Владивостоке состоится очередная репетиция Парада Победы. В среду, 6 мая, войска Владивостокского гарнизона и боевая техника вновь пройдут по улицам краевого центра. Из-за этого с 7 утра до 13 часов движение на нескольких центральных магистралях будет полностью перекрыто - водителей просят заранее планировать маршруты. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Под запрет попадают следующие участки:

- Корабельная Набережная - от дома №73 по Светланской до дома №1 по Океанскому проспекту;

- Светланский переулок - от Корабельной Набережной до улицы Светланской;

- Алеутская - от Семеновской до 1-й Морской;

- Светланская - от Лазо до Алеутской;

- Уборевича - от Береговой до Семеновской;

- 1-я Морская - от Алеутской до Посьетской;

- Океанский проспект - от Светланской до Семеновской;

- Адмирала Фокина - от Уборевича до Океанского проспекта.

В объезд можно будет поехать по Светланской, 1-й Морской, Набережной, Тигровой, Пограничной, Семеновской, Батарейной, Западной, Суханова, Уборевича, Пушкинской, Всеволода Сибирцева и Луцкого.

